В Китае отмечается острая нехватка лицензированных фармацевтов

По данным китайского информационного агентства Xinhua, в стране отмечается недостаток лицензированных специалистов.

Согласно статистическим данным Центра сертификации фармацевтов Центра по контролю заболеваний Китая, в стране 359 954 лицензированных фармацевта приходится на 450 тыс. аптек. Согласно исследованию агентства Xinhua, опубликованному 20 ноября, в стране существует нелегальная отраслевая схема.

Фармацевты передают в аренду свои лицензии на практику фиктивным аптекам, поскольку это основное условие легального ведения бизнеса в Китае. Однако на деле аптеки арендуют лицензии и платят владельцу ежемесячную плату. Она составляет от 800 до 1200 юаней (120—180 долл. США).

Некоторые фармацевты получают лицензию с единственной целью — получить деньги от сдачи в аренду, а в аптеке появляются только во время проведения регулярных проверок местными чиновниками. По сообщению Epoch Time, такая схема ведения бизнеса уже привела к смерти пациента.

«Фармацевтический вестник»