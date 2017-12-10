В Китае отмечается острая нехватка лицензированных фармацевтов » Дженерики препаратов под патентной защитой попали в оборот Сразу в нескольких регионах дженерики компании «Натива» обошли на торгах оригинальные препараты. Пикантность ситуации в том, что оба препарата, а речь идет о сунитинибе компании Pfizer и дазатинибе Bristol-Myers Squibb (BMS), находятся под патентной защитой. Представители Большой фармы вот уже два года пытаются остановить регистрацию цены воспроизведенных копий их защищенных патентом лекарств. До сих пор и представители правительства, и суды говорили о том, что регистрация цены — это не нарушение интеллектуальных прав, так как препараты не введены в гражданский оборот. И вот легким движением руки угрозы превращаются в не вполне элегантное импортозамещение. «Фармацевтический вестник»