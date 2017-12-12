GlaxoSmithKline намерена восстановить свои позиции в сегменте противоопухолевых препаратов

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline намерена ускорить разработку экспериментального препарата для лечения множественной миеломы GSK2857916, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на заявление руководителя фармбизнеса компании Люка Милса, вступившего в должность в сентябре с.г.

Кроме того, г-н Милс подчеркнул, что компания заинтересована в лицензировании или приобретении прав на экспериментальные препараты на ранних стадиях разработки.

До прихода в GSK Люк Милс занимал должность вице-президента европейского бизнеса AstraZeneca.

По его словам, если удастся вывести GSK2857916 на рынок до 2020 г. – это будет грандиозный успех. Вопрос, сможет ли компания ускорить процесс R&D.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»