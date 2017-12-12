Центральный аппарат антимонопольной службы поддержал решение УФАС в деле о «Социальных аптеках»

ФАС России отказалось удовлетворить жалобы ООО «Социальная аптека» и ООО «Социальная аптека Ставрополь» на решение и предписание Ставропольского УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, суть спора в том, что на ставропольском фармацевтическом рынке уже много лет работает государственная «Социальная аптека», занимающаяся отпуском препаратов льготникам. Не так давно в Ставрополе открылись аптеки еще двух предприятий под таким же наименованием, но не обслуживающие льготные рецепты. Это создало неудобства для пациентов и репутации ГУП. Государственная аптека пожаловалась в Ставропольский УФАС и потребовала положить конец недобросовестной конкуренции – заставить две другие фирмы перестать пользоваться чужим наименованием. Жалоба была удовлетворена.

Однако смена вывесок потребует от частных фармкомпаний больших расходов, в связи с чем они предложили альтернативные решения проблемы. Но заявитель ни на какие компромиссы не согласен. Тогда ООО «Социальная аптека» и ООО «Социальная аптека Ставрополь» подали жалобу в центральный аппарат ФАС и в Арбитражный суд Ставропольского края, а также в Суд по интеллектуальным правам.

Пока правомочность предписания ставропольского УФАС подтвердил только ФАС РФ. Теперь решение за судебными инстанциями.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»