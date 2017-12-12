Ставропольское УФАС оштрафовало фармпредприятия за наименование «Аптека склад»

11 декабря комиссия ставропольского УФАС вынесла решение о привлечении к административной ответственности двух предприятий, работающих под брендом «Ставропольские городские аптеки»: ООО «СГА5», ООО «СГА8». Каждое из них оштрафовано на 250 тыс. рублей. Сумма штрафа могла составить и 300 тыс. руб., однако организации устранили правонарушение, что было признано обстоятельством, смягчающим их вину.

В сентябре этого года территориальный антимонопольный орган признал, что использование в деятельности «СГА5» и «СГА8» словосочетания «Аптека склад» в качестве коммерческого обозначения является недобросовестной конкуренцией. Склад ведет оптовую торговлю, а аптеки лицензированы как розничные предприятия и, значит, такое несоответствие может вводить потребителя в заблуждение.

Организациям было выдано предписание с требованием прекратить нарушать закон «О защите конкуренции».

Напомним, что слово «склад» стало мелькать в рекламных и раздаточных материалах ставропольских аптек вскоре после прихода на местный рынок краснодарской сети «Аптечный склад».

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»