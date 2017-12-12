Росстат: на большинство наблюдаемых видов медикаментов в ноябре отмечается снижение цен

В ноябре 2017 г. индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года – 102,1% (в ноябре 2016г. – 100,4%, с начала года – 105,0%). Такая информация приводится в отчете Росстата.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в ноябре составил 99,72%, с начала года – 96,8%.

На большинство наблюдаемых видов медикаментов Росстат отмечает снижение цен. Валидол, ксилометазолин (галазолин), сульфацетамид, таурин подешевели на 1,0-1,7%. Вместе с тем, цены на нитроглицерин, линекс, алмагель, троксерутин увеличились на 0,7-1,0%.

«Фармацевтический вестник»