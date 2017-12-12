Уральские ученые заменят токсичный палладий в синтезе лекарств

Химики УрФУ доказали, что наночастицы меди безопаснее традиционных катализаторов, которые применяются в органическом синтезе лекарственных препаратов. Результаты исследований опубликованы в журнале Coordination Chemistry Reviews.

Медные наночастицы можно использовать как эффективный катализатор при органическом синтезе. Доказательством стали 48 химических реакций, проведенных уральскими учеными совместно с индийскими коллегами. Это открытие позволит использовать медь в качестве альтернативного катализатора при синтезе лекарственных средств. Сегодня больше распространены катализаторы на основе тяжелых металлов, токсичные для живых клеток, в частности, палладий.

Преимущество наночастиц меди в том, что они не взаимодействуют с традиционными органическими растворителями. Химические реакции идут только на поверхности катализатора, после чего наночастицы меди можно легко удалить, и в составе конечного продукта не останется посторонних примесей. По словам ученых, подобные катализаторы востребованы при органическом синтезе методами «зеленой химии», основанной на простоте, дешевизне и безопасности химических процессов.

Разработчики указывают, что наночастицы меди обходятся намного дешевле традиционных катализаторов, так как современные технологии позволяют получать их из доступного сырья.

Михаил Старков

«Фармацевтический вестник»