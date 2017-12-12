Teva определилась с количеством сокращаемых рабочих мест

Израильская фармацевтическая компания Teva может сократить до 10 тыс. рабочих мест в рамках программы по снижению расходов на 1,5-2 млрд долл. в течение двух лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Акции Teva выросли на 6%.

По словам источников, число реально сокращаемых сотрудников может составить до 5 тыс., хотя окончательное решение еще не принято.

Источники отмечают, что почти половину средств планируется сэкономить за счет снижения расходов на R&D.

Teva изыскивает возможности погашения долговых обязательств в размере 35 млрд долл., накопленных в результате сделки по приобретению дженеривового бизнеса компании Allergan за 40,5 млрд долл. в 2016 г.

В августе с.г. Teva объявила о планах сокращения 7 тыс. рабочих мест и закрытия ряда производственных предприятий к концу года.

Уже в ноябре Teva сообщила о сокращении рабочих мест более чем на 20%. Тогда компания от комментариев отказалась.

Также Teva понизила прогноз на 2017 г., что, частично, вызвано более ранним, чем ожидалось лончем дженерика препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone (glatiramer acetate) и ожидаемым снижением продаж новой продукции в США.

Исполнительный директор Teva Коре Шульц, официально возглавивший компанию в прошлом месяце, объявил о реструктуризации управленческой структуры компании, в т.ч. об увольнении директора по глобальным R&D Майкла Хайдена. Детальный план реструктуризации должен быть готов к середине декабря.

В сентябре 2017 г. Teva объявила о продаже оставшихся у нее глобальных активов в области женского здоровья за 1,4 млрд долл.

Между тем, сообщает Bloomberg, Teva прекратила попытки продать европейские бизнесы в области онкологии и лечения боли, поскольку полученные предложения оказались ниже ожидаемых.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»