Участники картеля привлечены к административной ответственности на сумму более 90 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы, признавшее законность и обоснованность решения ФАС России по делу в отношении ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как писал «ФВ» ранее, ФАС России признала поставщиков лекарственных средств виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, организованного в целях поддержания цен на торгах при проведении 465 электронных аукционов на поставку лекарств для нужд медицинских учреждений Российской Федерации на общую сумму более 420 миллионов рублей.

Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства направлены в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России для организации доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьей 178 УК РФ.

«Апелляционный суд формирует положительную судебную практику, которая имеет большое значение для избавления фармацевтической отрасли от засилья картелей, деятельность которых охватывает практически всю территорию нашей страны за исключением трех регионов. Эта работа ведется антимонопольным ведомством постоянно и будет продолжаться», — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Фармацевтический вестник»