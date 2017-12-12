ГК «Фармасинтез» реализует в Тюмени глобальный проект по производству гормональных препаратов

Амбициозный проект по созданию производства гормональных препаратов будет осуществлён на заводе «Фармасинтез-Тюмень», об этом сообщил президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата, которое прошло под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

8 декабря 2017 г. Владимир Якушев и Викрам Пуния подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ГК «Фармасинтез».￼

Данный проект решает важнейшие задачи импортозамещения в фармацевтической отрасли. Создавая самое современное производство с внедрением новейших мировых технологий и отвечая требованиям российских стандартов и международных стандартов GMP, «Фармасинтез-Тюмень» вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и укрепление региона Тюменской области.

«Сегодня 97 процентов используемых в России гормональных препаратов закупаются за рубежом. Мы намерены выпускать около 30 наименований гормональных препаратов», — отметил президент компании «Фармасинтез». Общий объем инвестиций в проект, по его словам, составит около 3,5 млрд рублей.

«В группу компаний «Фармасинтез» входят пять заводов в различных регионах России. Мы выпускаем более 100 наименований лекарственных препаратов. В 2016 году компания произвела более 41 условных упаковок лекарств, наш товарооборот превышает 10 миллиардов рублей. На предприятиях ГК «Фармасинтез» трудятся более полутора тысяч человек, к концу года количество рабочих мест в компании достигнет 2 тысяч», — также рассказал г-н Пуния.

«Импортозамещение и внедрение новых технологий принадлежат к числу важнейших направлений нашей работы. Правительство региона заинтересовано в приходе новых инвесторов и готово оказывать им комплексную государственную поддержку. Мы предельно открыты и для внутренних инвесторов, которые намерены расширять производства и создавать новые предприятия и отрасли региональной промышленности», — подчеркнул Владимир Якушев.

Источник публикации: АО «Фармасинтез»

«Фармацевтический вестник»