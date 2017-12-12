Утвержден Типовой контракт на поставку лекарств

Минздрав России утвердил Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующий приказ № 870н от 26.10.2017 г. зарегистрировал Минюст 07.12.2017.
Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.
Настоящий приказ не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до вступления в силу настоящего приказа.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей, ответственность перед заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет поставщик.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).