Утвержден Типовой контракт на поставку лекарств

Минздрав России утвердил Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующий приказ № 870н от 26.10.2017 г. зарегистрировал Минюст 07.12.2017.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.

Настоящий приказ не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе ‎в сфере закупок до вступления в силу настоящего приказа.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии ‎с законодательством РФ.

В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей, ответственность перед заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет поставщик.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

«Фармацевтический вестник»