Совет директоров IMEDA возглавила генеральный директор Johnson&Johnson Юлия Маркова

Председателем совета директоров Ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) избрана Юлия Маркова, генеральный директор Johnson&Johnson и управляющий директор направления изделий медицинского назначения и оборудования компании в России и СНГ.

Председатель совета директоров IMEDA избирается сроком на 2 года, сообщили пресс-службе в компании Johnson&Johnson. Юлия Маркова сменила на этом посту Армана Воскерчяна, генерального директора Philips Россия, Украина, Беларусь, Закавказье и Центральная Азия, возглавлявшего совет директоров с 2015 по 2017 г.

IMEDA — некоммерческая организация, объединяющая международных производителей медицинского оборудования, изделий и расходных материалов, представленных на российском рынке, была основана в 2005 году. В нее входят более 40 ведущих международных компаний. Приоритетными задачами ассоциации являются: развитие благоприятного правового и экономического климата в области здравоохранения, повышение этических стандартов индустрии и формирование консолидированной позиции производителей медицинских изделий по вопросам развития и регулирования отрасли.

Юлия Маркова заняла пост генерального директора Johnson&Johnson в мае 2017 года. Она работает в компании с 1999 года, на протяжении своей карьеры занимала различные позиции в отделе продаж и маркетинга, в том числе руководила крупными бизнесами.

«Фармперсонал»