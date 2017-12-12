Аптечная сеть «Магнит» приходит в Ростовскую область

Следом за Краснодарским краем аптечные пункты «Магнит» открываются в Ростовской области. В ростовских супермаркетах «Магнит» транслируют радиоролик о приеме на работу заведующих и фармацевтов для аптек в Ростове-на-Дону, Зернограде, Таганроге и станице Бессергеновке.

Объявления о таких же вакансиях в Новочеркасске, Цимлянске и Шахтах также опубликованы на сайте hh.ru. Заведующим в Ростове-на-Дону предлагают зарплату в 40,5 тыс.-49,5 тыс. рублей, а старшим провизорам/фармацевтам – от 32 тыс. до 39,5 тыс. рублей, в городах области уровень предполагаемых доходов несколько ниже — 33-41 тыс. и 27-33,6 тыс. рублей соответственно. При этом рассматриваются кандидаты из других городов, им обещают компенсировать расходы на проживание и ГСМ.

Добавим, что рекламу о массовом наборе фармацевтических кадров в связи с открытием новых аптек в Ростове-на-Дону в эти дни разместила и федеральная сеть «Дешевая аптека». Предприятие готово рассматривать кандидатов без опыта и предлагает доход в 28-58 тыс. рублей.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»