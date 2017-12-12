ФАС: аптеки не направляют жалобы, связанные с демпингом

Тема демпинга со стороны крупных аптечных сетей, как способа вытеснения конкурентов с рынка, была поднята в ходе Международного медико-фармацевтического форума «Аптека-2017».

«Крупные игроки приходят на региональный рынок. При этом они делают цены такими, чтобы через несколько месяцев их местные конкуренты вынуждены были закрыть свой бизнес. А когда это происходит, они возвращают цены на рыночный уровень», — описал происходящее директор Института развития общественного здравоохранения, директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково» Юрий Крестинский.

По его словам, «эта проблема демпинга и манипулированием рынком встречается как в рознице, так и в дистрибуции».

В свою очередь заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская отметила, что в центральный аппарат ведомства «по данной проблеме не было подано ни одного заявления». Вместе с тем она подчеркнула, что если подобные жалобы поступят, антимонопольная служба готова их рассмотреть.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»