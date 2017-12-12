Скончался совладелец латвийской фармкомпании Olainfarm

Руководитель и совладелец одной из крупнейших фармкомпаний Латвии Olainfarm Валерий Малыгин скончался 10 декабря в своем доме в Юрмале, сообщила компания. Ему было 52 года.

Малыгин стал председателем правления фармкомпании после приватизации Olainfarm в 1997 году. Под его руководством выручка компании превысила 100 млн евро, ее продукция продается в более чем 50 странах.

Малыгин занимал седьмое место в рейтинге «ТОП100 богатейших людей Латвии», составленном газетой Dienas Bizness. Его состояние оценивалось в 70 млн евро.

Малыгин был председателем совета директоров в AV Endokrininiai Preparatai, главой совета в AS Rigas Farmaceitiska Fabrika, директором фармкомпании Aroma Baltfarm, владельцем и менеджером других компаний.

В концерн Olainfarm входят фармпредприятие Silvanols, аптечная сеть Latvijas Aptieka, производитель медизделий Tonus Elast и производитель экокосметики Kiwi Cosmetics. В 2016 году Olainfarm купила частное медучреждение Klinika DiaMed в Риге. Продажи концерна Olainfarm в 2016 году выросли на 14% к предыдущему году – до 110,7 млн евро. Чистая прибыль компании сократилась на 24%, до 11,6 млн евро.

Источник: Olainfarm

vademec