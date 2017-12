Американская фармкомпания повысила цены на витамины на 809% Скончался совладелец латвийской фармкомпании Olainfarm » Абрамович и Харитонин инвестировали в разработку препарата для лечения лейкозов Norma Investments Романа Абрамовича и «дочка» «Фармстандарта» Pharmstandard International инвестировали $6 млн в разработку препарата биотехнологической компании OncoTartis Inc для лечения острых лейкозов, говорится в сообщении на сайте фонда «Сколково». По словам генерального директора российского «Онкотартиса» Андрея Леонова, сделка будет оформлена как конвертируемый заем. После того как препарат пройдет первую стадию клинических исследований, инвесторы получат доли в компании. «После завершения первой стадии клинических испытаний мы объявим второй раунд инвестиций и привлечем новых инвесторов», – говорит Андрей Леонов. Препарат, который создает OncoTartis, называется ОТ-82. Первая фаза клинических испытаний начнется в середине 2018 года и продлится около двух с половиной лет. ОТ-82 уже показал эффективность при испытании на животных, причем не только при лечении лейкозов, а в широком диапазоне онкогематологических заболеваний, рассказал исполнительный директор OncoTartis Inc Алекс Полинский газете «Ведомости». Представитель Романа Абрамовича отказался раскрыть, в каких пропорциях Norma Investments и «Фармстандарт» инвестировали в создание препарата. Получить оперативный комментарий у представителя «Фармстандарта» не удалось. Структура Романа Абрамовича и «Фармстандарт» предпринимателя Виктора Харитонина не впервые совместно инвестируют в разработки лекарственных препаратов. В марте 2014 года Millhouse Абрамовича и «Фармстандарт» объявили о приобретении 50% и 20% компании «Биокад» соответственно. В конце 2015 года Millhouse продала свою долю деловому партнеру Харитонина Валерию Егорову. Подробный обзор госзакупок онкогематологических препаратов читайте в материале «Склеили бласты» (Vademecum #20 (155) от 27 ноября 2017 года). Американская OncoTartis Inc – «дочка» российского «Онкотартиса». ООО «Онкотартис» было зарегистрировано в октябре 2010 года. Компания является резидентом фонда «Сколково». По данным информационной системы СПАРК, бенефициарами «Онкотартиса» являются Михаил Могутов (53,6%), Внешэкономбанк (25,1%) и Михаил Рычев (21,3%). Михаил Могутов также является совладельцем фармкомпании «Натива», которую на рынке считают дружественной «Фармстандарту». vademec