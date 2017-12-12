Американская фармкомпания повысила цены на витамины на 809%

Американский фармпроизводитель Avondale Pharmaceuticals в ноябре 2017 года резко повысил цену на витамины «Ниакор» с $32,46 до $295 за упаковку из ста таблеток, сообщила Financial Times. Это напоминает тактику печально знаменитого предпринимателя Мартина Шкрели, который, в конце концов, был осужден, правда, за финансовые махинации, а не за манипуляции с ценами на лекарства.

Ниакор содержит ниацин – разновидность витамина В3, который применяется для лечения высокого уровня холестерина. В безрецептурном варианте этот витамин можно найти по цене менее $5 за сто таблеток, но некоторые врачи все же предпочитают выписывать Ниакор, потому что препарат одобрен Управлением по продуктам и лекарствам США (FDA).

В 2016 году в США было выписано 19 тысяч рецептов на Ниакор, следует из данных аналитической компании Iqvia.

Ниакор – единственная рецептурная версия витамина B3 в форме, которая быстро усваивается организмом.

Большинство врачей оказались не в курсе повышения цен: у производителя нет обязательства уведомлять их или общественность об изменении ценовой политики.

Крупнейший американский страховщик в сфере здравоохранения UnitedHealth и крупнейший аптечный оператор Express Scripts включили в свои списки Ниакор, хотя в качестве приоритетного препарата его никто не рассматривает.

Компания Avondale была создана в августе 2017 года, у нее нет своего сайта, она зарегистрирована в бизнес-парке в Алабаме. В этом году Avondale выкупила права на два препарата у Upsher Smith – Ниакор и SSKI (раствор йодида калия для людей, страдающих респираторными заболеваниями). Других лекарств Avondale не производит. На SSKI, по данным издания, цены тоже взлетели: на 2 469% – до $295.

Стратегия резкого повышения цен после получения прав на препараты в условиях невысокой конкуренции или ее отсутствия печально известна на американском фармрынке благодаря бывшему главе Turing Pharmaceuticals Мартину Шкрели. Пока он возглавлял фармкомпанию Retrophin, та повысила цену на лекарство для профилактики образования камней в почках Thiola на 2 000%. В 2015 году компания Шкрели Turing Pharmaceuticals приобрела права на жизненно важный препарат Дараприм и подняла на него цену в 55 раз – до $750. В августе 2017 года Шкрели был признан виновным в том, что лгал инвесторам о работе двух хедж-фондов – MSMB Capital и MSMB Healthare – и затем, чтобы выплатить им долги, выкрал деньги у собственной фармкомпании Retrophin.

Avondale решилась повторить этот опыт, пользуясь отсутствием контроля властей США за ценами на лекарственные препараты, хотя большинство фармпроизводителей воздерживаются от подобных шагов после фиаско Шкрели, пишет FT.

Летом 2017 года FDA сообщало, что будет способствовать снижению цен на лекарства в стране, поддерживая производителей дженериков.

Источник: Financial Times

vademec