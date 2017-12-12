Сотрудника нижегородского Минздрава обвинили во взяточничестве

Главный специалист сектора лицензирования Управления по правовой и кадровой работе Минздрава Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в шести эпизодах получения взятки в размере от 20 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Нижегородской области.

«По версии следствия, с 2014-го по июнь 2017 года обвиняемый неоднократно через посредника получал взятки в сумме от 20 до 70 тысяч рублей в интересах директоров фирм, занимающихся оказанием медицинских услуг, за положительное решение о предоставлении им лицензий на осуществление деятельности в области медицины», – говорится в сообщении.

В июне 2017 года он был задержан оперативниками после получения части очередной взятки. Вину в совершении преступлений он не признал, но с занимаемой должности был уволен.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.

Передававшую взятки посредницу уже осудили – ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, однако исполнение приговора отсрочено до достижения 14-летнего возраста ее малолетним ребенком.

В конце ноября 2017 года сообщалось о задержании бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина и еще четырех человек, подозреваемых в незаконном обогащении при госзакупках высокотехнологичной медицинской техники для краевых больниц. Лазуткина подозревают в получении взяток в размере 16 млн рублей, а его подчиненного – 1,6 млн рублей.

Источник: Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области

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