Вице-президент Mail.ru и Павел Ройтберг запускают телемедицинский проект

Проект Doctor Smart Павла Ройтберга и вице-президента Mail.ru Владимира Никольского заработает в начале 2018 года. Разработчики утверждают, что в основе сервиса будут использованы технологии искусственного интеллекта и блокчейн. Пользователи Doctor Smart смогут проконсультироваться с терапевтами, диетологами, ветеринарами онлайн, в перспективе – записаться в клинику или лабораторию для сдачи анализов.

Проектом Doctor Smart управляет ООО «Смарт телемед», учредителями которого выступают сын основателя ОАО «Медицина» Григория Ройтберга Павел и вице-президент Mail.ru Владимир Никольский, следует из ЕГРЮЛ. По словам Павла Ройтберга, проект был создан на личные средства учредителей, общий объем инвестиций не раскрывается.

Проконсультироваться со специалистами пользователи сервиса смогут в среднем за 300–400 рублей.

Для финансовых расчетов, как уверяют разработчики, будет использоваться система «блокчейн», а все назначения и рекомендации медиков будут сопоставляться с данными клинических протоколов с помощью искусственного интеллекта.

Блокчейн (block chain) – это децентрализованная база данных, синхронизирующаяся через интернет и позволяющая защитить хранящиеся в ней сведения, так как благодаря сквозной связи блоков изменить информацию задним числом становится невозможно.

Doctor Smart будет сотрудничать с клиниками и фитнес-центрами. «Это моя портфельная инвестиция», – комментирует старт проекта Владимир Никольский. Проект Mail.ru – портал «Здоровье Mail.ru», хотя и предполагает запись к врачу и онлайн-консультации с врачами, не имеет возможности видеосвязи с докторами. Никольский объяснил «Ведомостям», что предупреждал Mail.ru о своих планах вложиться в телемедицинский проект.

«В данном случае- это финансовая инвестиция, отсутствует конфликт интересов как у сотрудника, так и у всего холдинга в целом. Все внутренние процедуры соблюдены»- комментирует старт проекта руководитель «Здоровье Mail.ru» Евгений Паперный.

Собственное приложение «Мегафон. Здоровье» в ноябре 2017-го запустила компания «Мегафон». Оно было создано на платформе Telemed Help, учрежденной в мае 2017 года консалтинговой компанией DMG Владимира Гераскина и бывшим гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным.

Источник: Ведомости

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