В апреле 2018 года Минздрав начнет кампанию за здоровое питание

Минздрав РФ в апреле 2018 года начнет проект по популяризации здорового питания, который предусматривает маркировку полезных продуктов, сообщили «Интерфаксу» в министерстве.

Какими именно визуальными элементами будет маркироваться продукция, медики пока не определили. К их разработке привлекут производителей продуктов питания и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме того, на продуктах могут появиться сообщения о правилах здорового питания.

Все эти меры описаны в разработанной министерством концепции «коммуникационной кампании», которая находится на согласовании в аппарате правительства.

РСПП по согласованию с Роспотребнадзором и Минсельхозом предоставит список из 30 компаний-производителей, которые будут участвовать в пилотном проекте. Затем они смогут участвовать в кампании на добровольной основе, их число не ограничено, главное, чтобы они соответствовали критериям, изложенным в концепции.

Также не ограничены и сроки проведения кампании для производителей продуктов питания. Каждый из них определяет их самостоятельно, «исходя из технологических процессов производства видов упаковки и продукции», сообщили в Минздраве.

С помощью такой кампании Минздрав рассчитывает информировать россиян о пищевой ценности продуктов и их влиянии на здоровье, стимулировать производителей выпускать продукты, способствующие переходу на здоровое питание, и формировать у потребителей привычку ответственно подходить к выбору продуктов.

О подготовке системы маркировки полезной продукции министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме. «Скажем, зеленой маркировкой, как светофор, в том случае, если она полезна для здоровья», – говорила она. Если бы россияне заботились о своем здоровье и вели здоровый образ жизни, можно было бы сэкономить до 60% трат на здравоохранение за счет предотвратимых заболеваний и состояний, в основном сердечно-сосудистой системы, говорил замминистра Дмитрий Костенников.

Источник: Интерфакс

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