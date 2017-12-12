Брюссель становится первой станцией WFS получившей сертификацию CEIV в Европе

Брюссель стал первой европейской грузовой станцией Worldwide Flight Services (WFS) получившей сертификат Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) CEIV Pharma.

Обработчик установил две специализированные фармацевтические ячейки на своем основном складе в Брюсселе, работающие при температуре 15-25 ° C и 2-8 ° C, а также принял конкретные процедуры обработки и обучил персонал, работающий на модернизированном объекте.

Фармацевтические объемы WFS в Брюсселе выросли на 170 проценты в 2016 году и, как ожидается, достигнут нового максимума в 2017 году, преодолев барьер в 3 миллиона килограмм в первые десять месяцев года.

Региональный вице-президент WFS в Бельгии Марк Клесен сказал:

«Мы гордимся тем, что являемся первой станцией WFS в Европе получившей сертификацию CEIV и поддерживаем наших клиентообщество аэропортов».

Тем временем WFS находится в процессе получения сертификата Надлежащей Дистрибьюторской Практики (Good Distribution Practice; GDP), сертификата CEIV Pharma от IATA в основных пунктах своей сети, которая также включает в себя строительство новых объектов на станциях, включая Париж, Милан и Копенгаген.

Исполнительный вице-президент WFS по грузовым перевозкам в Европе, Ближнем Востоке и Азии, Джон Баттен, добавил:

«Мы продолжаем прислушиваться к потребностям наших клиентов и поддерживать их новыми и усовершенствованными объектами, в которых мы видим возможности, открывающие потенциал роста, как для наших клиентов, так и для WFS. Дальнейшее совершенствование наших услуг по обработке фармацевтических препаратов на крупных станциях является одним из ключевых направлений нашей деятельности, и это будет продолжаться в 2018 году с инвестициями и сертификатами GDP или CEIV в большем количестве наших мест с высокими объемами обработки фармацевтических препаратов».

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