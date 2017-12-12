Дан старт коммерческому производству на заводе «Новартис Нева»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан и президент группы компаний «Новартис» в России В.И. Власов дали старт коммерческому производству препарата Кетонал® ДУО на заводе «Новартис Нева» в г. Санкт-Петербург.

Первая партия локально произведенного Кетонал® ДУО (торговая марка дивизиона «Сандоз»), предназначенного для лечения воспалительных процессов различного происхождения, будет доступна для российских пациентов уже в первом полугодии 2018 года.

Напомним, в июле 2017 года Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило изменение в регистрационное досье, на основании которого завод «Новартис Нева» получил право выполнять фасовку, упаковку и осуществлять выпускающий контроль качества препарата Кетонал® ДУО.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан отметил, что «Новартис Нева» — современное инновационное фармацевтическое предприятие. Производство лекарственных препаратов здесь поможет решить важную задачу импортозамещения и обеспечения страны необходимыми лекарственными средствами. Компания является якорным резидентом ОЭЗ и последовательная реализация инвестиционного проекта свидетельствует о высокой степени доверия иностранного инвестора к проекту ОЭЗ, как площадке развития бизнеса компании в России.

«Это важное для нас событие стало еще одним планомерным шагом в рамках долгосрочной инвестиционной программы «Новартис», основной целью которой является повышение доступности качественной медицинской помощи для россиян за счет локализации производства и внедрения инновационных технологий. Кроме того, в запуске коммерческого производства на собственном предприятии в Санкт-Петербурге мы видим свой практический вклад в реализацию государственной программы Фарма 2020, направленной на создание в нашей стране фармацевтической промышленности мирового уровня», — подчеркнул В.И. Власов.

В перспективе «Новартис Нева» продолжит постепенно наращивать объемы производства для обеспечения доступности препаратов компании на российском рынке. На данный момент компанией ведутся активные работы по переносу с зарубежных площадок инновационных технологий для целого ряда препаратов, два из которых уже одобрены Министерством здравоохранения РФ, а три находятся в процессе регистрации.

Открытие завода «Новартис Нева» состоялось в г. Санкт-Петербург 19 июня 2015 года. Производство полного цикла «Новартис Нева» построено в соответствии с российскими и международными требованиями правил организации производства и контроля качества лекарственных средств GMP и оснащено современными системами и оборудованием для производства до 1,5 млрд. единиц твердых лекарственных форм в год. Завод «Новартис Нева» ориентирован на выпуск как оригинальных, так и воспроизведенных лекарственных препаратов, применяемых в таких социально-значимых терапевтических областях как кардиология, трансплантология, онкология, гастроэнтерология, неврология и диабет. При выходе на полную производственную мощность завод способен обеспечить работой до 350 российских специалистов.

gmpnews