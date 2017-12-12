Темур Шакая и Игорь Жибаровский покинут совет директоров «36,6»

Двое из четырех основателей объединенной группы «36,6» Темур Шакая и Игорь Жибаровский покинут совет директоров головной компании группы — ПАО «Аптечная сеть 36,6», следует из информации на сайте раскрытия информации. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров будет обсуждаться 12 февраля 2018 года. Общее число членов совета директоров сократится с 11 до 7 человек.

Помимо Шакая и Жибаровского, совет директоров должны покинуть Марина Миклина и Аркадий Зятковский. Они оба не занимали в компании никаких должностей. В сентябре 2017 года Зятковский, однако, выступил покупателем питерской аптечной сети «Фармакор». Участники рынка предполагали, что Зятковский участвовал в сделке как формальный покупатель, чтобы «Фармакор», оставаясь под контролем основателей «36,6», смог избежать претензий со стороны кредиторов группы «36,6». В «36,6» говорили, что предложат «Фармакору», в котором Зятковский стал генеральным директором, стать франчайзинговым партнером группы.

Уход Шакая и Жибаровского из совета директоров, по мнению участников рынка, в этом ряду гораздо более знаковый. Уже месяц рынок обсуждает разлад в отношениях четырех основателей «36,6» — Владимира Кинцурашвили, Ивана Саганелидзе, Темура Шакая и Игоря Жибаровского. «Темура и Игоря очень давно не видели в офисе «36,6». Причем речь точно не о продолжительном отпуске. А о глубоком конфликте. И если Игорь в системе управления «36,6», занимался чисто техническими вопросами, то Темур наряду с Кинцурашвили и Саганелидзе считался идеологом»,— говорит руководитель крупной производственной компании.

По словам директора по внешним коммуникациям «36,6» Алексея Киселева-Романова, сокращения в совете директоров связано с оптимизацией «для обеспечения эффективности его работы, улучшения качества коммуникации между членами совета и менеджментом, а также оперативности принятия решений».

Темур Шакая и Игорь Жибаровский были владельцами московской аптечной сети «Горздрав». В сентябре 2012 года «Горздрав» объединился с сетью A.V.e, владельцами которой были бывшие топ-менеджеры А5 Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили. В ноябре 2013 года было объявлено о слиянии A.V.e с «36,6». Управлять объединенной компанией стали Кинцурашвили, Саганелидзе, Шакая и Жибаровский. В ноябре 2015 года стало известно о присоединении к сети компании «А5». Объединенная сеть занимает второе место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2017 года» с объемом продаж 25,9 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 1755 аптек.

vademec