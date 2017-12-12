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13 декабря «Гранд Капитал» проведет конференцию для партнеров

В среду 13 декабря в отеле Ренессанс Москва Монарх группа «Гранд Капитал» проведет конференцию для партнеров, на которой представит проект «Спасти рядового Райана. Новый инструмент работы производителей с независимой аптечной розницей».

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Декабрь 12, 2017 | Просмотров: 68