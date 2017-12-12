Сергей Амбросов покинул «Инвитро» Темур Шакая и Игорь Жибаровский покинут совет директоров «36,6» » 13 декабря «Гранд Капитал» проведет конференцию для партнеров В среду 13 декабря в отеле Ренессанс Москва Монарх группа «Гранд Капитал» проведет конференцию для партнеров, на которой представит проект «Спасти рядового Райана. Новый инструмент работы производителей с независимой аптечной розницей». vademec