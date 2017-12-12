Сергей Амбросов покинул «Инвитро»

Занимавший до июня 2017 года должность гендиректора «Инвитро» Сергей Амбросов окончательно расстался с компанией, написал бывший топ-менеджер в своем Facebook.

«Сегодня я закончил работу в «Инвитро». Новостью это не назовёшь, так как официальный пресс-релиз об этом был ещё летом», — написал Амбросов.

Действительно, о том, что в декабре Сергей Амбросов и «Инвитро» расстанутся, было объявлено в июне 2017 года, когда должность гендиректора компании занял ее основатель Александр Островский.

Как тогда сообщалось, «Сергей Амбросов по соглашению с акционерами покинет Компанию в декабре 2017 года в связи с окончанием срока контракта и продолжит свою карьеру в не связанных с медициной отраслях».

Хотя, как стало известно Vademecum в марте 2017 года, Сергей Амбросов стал соучредителем ООО «Клиники Елены Малышевой», которое собиралось заниматься развитием франчайзинговой программы для сети клиник известной телеведущей.

Сергей Амбросов окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (кафедра клеточной физиологии и иммунологии) и получил степень МВА «Экономика и управление предприятием» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В «Инвитро» работал с 2003 года, занимался операционным управлением, а также стоял у истоков франчайзинговой программы «Инвитро» — одной из первых на рынке клинической лабораторной диагностики.

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