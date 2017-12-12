Суд подтвердил картель при закупке медизделий на 1 млрд рублей

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил наличие картельного сговора между восемью медицинскими компаниями при проведении аукционов на поставку медизделий на сумму более чем 1 млрд рублей, выявленного Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области. Ранее участники картеля смогли добиться отмены решения УФАС в первой инстанции арбитражного суда.

Отменяя решение УФАС, арбитражный суд Тюменской области принял во внимание довод одного из участников сговора, который представил сравнительный анализ цен контрактов на поставку той же продукции, заключенных в других регионах РФ. Сопоставив рыночные цены контрактов в разных регионах, суд пришел к выводу, что цены контрактов, заключенных участниками картеля, были ниже, чем в других регионах. Таким образом, по мнению суда первой инстанции, максимальные цены контрактов в рассмотренных УФАС аукционах были занижены заказчиками и дальнейшее их снижение было бы нерентабельным для участников картеля.

Однако Восьмой арбитражный апелляционный суд счел, что суд первой инстанции не в полной мере рассмотрел обстоятельства по делу, и принял сторону УФАС, подтвердив, что участники торгов действовали согласованно.

«Антимонопольное управление представило в суд достаточный объем доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях участников картеля нарушения антимонопольного законодательства. В частности, в материалах дела были представлены «явки с повинной» некоторых участников антиконкурентного соглашения, протоколы допросов должностных лиц этих компаний. Из представленных в суд документов следовало, что целью заключения антиконкурентного соглашения являлось именно поддержание цен на торгах и заключение контрактов по максимально возможной цене», – сообщает УФАС Тюменской области.

О выявлении сговора сообщалось в марте 2017 года. Участвуя в электронных аукционах, компании действовали по одной отработанной схеме. В аукционе, как правило, принимали участие две компании: «компания-победитель» и «компания-статист». Каждая из них делала по одному ценовому предложению. Сначала свою цену выставляла «компания-статист», далее поступало предложение от «компании-победителя», далее цена контракта «компанией-статистом» не снижалась. В результате такого поведения стоимость контрактов падала всего на 1%. Таким образом компаниями создавалась имитация конкуренции. В сговоре компании состояли с 2013 по 2015 год.

Участникам картеля грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 10% до 50% начальной максимальной цены контракта.

Источник: УФАС по Тюменской области

vademec