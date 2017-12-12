Взгляд новатора

Сделать инновации доступными для пациентов — значит обеспечить себе лидирующие позиции на рынке.

Компания Abbott, делая ставку на новаторские решения, остается лидером на российском рынке в терапевтической области. Стратегия компании базируется на трех китах: глубокое изучение потребностей быстрорастущих рынков, формирование портфеля с учетом локальных особенностей и постоянное усовершенствование своих продуктов и технологий. О том, какие приоритеты обозначены на ближайшую перспективу и зачем в 2017 г. была приобретена St.Jude Medical, «ФВ» рассказала генеральный директор Abbott в России Елена Карташева.

Шагнули дальше

— Что лежит в основе стратегии развития в России?

— Инновационные решения в области диагностики, медицинских устройств и техники, а также питания и медикаментов, которые постоянно разрабатывает компания, направлены на то, чтобы люди могли жить здоровой и полноценной жизнью. Компания Abbott представлена в 150 странах, но наш фармацевтический бизнес целиком направлен на быстроразвивающиеся рынки, где постоянно растет потребность в качественных ЛП. Задействовано 12 научных центров и 29 производственных площадок в мире, в том числе в России. Созданная система управления позволяет активно развиваться на локальном уровне с привлечением международной экспертизы и ресурсов компании. Для каждого рынка мы разрабатываем свой продуктовый портфель с учетом национальных потребностей. Стратегия роста основывается на развитии предложения препаратов в быстрорастущих терапевтических областях. Мы постоянно расширяем и углубляем ассортимент. Именно это позволяет действовать эффективно, целенаправленно, глубоко разбираться в проблематике и поддерживать эффективное взаимодействие с экспертами в данной области. В России у нас широкий ассортимент препаратов в таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, кардиология, женское здоровье, лечение респираторных заболеваний, здоровье ЦНС, вакцины от гриппа и многое другое.

— Как Abbott поддерживает локализацию?

— Abbott осуществляет стратегические инвестиции в производство ЛП в России. Мы занимаем активную позицию в поддержке развития системы здравоохранения и здорового образа жизни в России. При этом локализация производства позволяет лучше удовлетворять потребности государственной системы. Я считаю, что высококачественные лекарства, произведенные локально, помогают решать проблемы здоровья людей и улучшают доступ к современным методам лечения. Поэтому мы стремимся обеспечить поставку нашей продукции как по государственным программам, так и в розничных аптечных каналах. Мы уже локализовали три мировых флагманских препарата Abbott в области гастроэнтерологии и женского здоровья на наших производственных площадках «Верофарм» в России и продолжаем работать над расширением этого списка.

— Успех компании — это прежде всего ее команда. В чем особенности кадровой политики?

— Abbott работает в России более 40 лет, и сегодня российский рынок остается приоритетным для компании во всех направлениях деятельности. Вы абсолютно правы, сотрудники являются ключевым фактором в успешной работе компании. В России у нас работают более 3 тыс. человек. Мы стремимся привлекать лучших из лучших и обеспечивать профессиональное развитие наших сотрудников. Культура Abbott основана на нашей миссии помогать людям жить полной жизнью. Это вдохновляет нас в работе каждый день. Мы опираемся на мировую экспертизу Abbott с тщательной системой отбора, поддержки и профессионального роста сотрудников. Наша компания снискала признание лучшего работодателя с большим количеством наград на международном уровне за стремление к созданию наилучших условий для раскрытия потенциала сотрудников. Атмосфера новаторства в компании создается благодаря совместной работе самых разных людей и является важным условием для разработки решений проблем здравоохранения в современном мире.

Вышли в онлайн

— В России стремительно развиваются информационные технологии в здравоохранении. Какую роль, на ваш взгляд, в этом процессе должны играть ведущие фармкомпании?

— На протяжении 130 лет мы внедряем в мире технологии и решения, которые открывают для людей новые возможности. Мы продолжаем направлять наши усилия в те области, где возможно достигнуть значительного прогресса и создать долгосрочный положительный эффект. С помощью технологий мы создаем значимые улучшения — от новых препаратов до новых путей доставки, упаковки, включая услуги и новые сервисы для улучшения здоровья. Для онлайн-поддержки пациентов, врачей и фармацевтов Abbott в мире и в России развивает сервисную платформу ACARE — это сайты, мобильные приложения, виртуальные конгрессы и образовательные мероприятия. Выражение «предупрежден — значит вооружен» верно и в отношении здоровья. С помощью онлайн-сервисов мы обеспечиваем людей надежным источником информации о таких важных темах, как женское здоровье с подросткового возраста до менопаузы (womenfirst.ru); говорим о том, как наши привычки сказываются на здоровье печени (проверьпечень. рф); предлагаем пройти онлайн-тест на индикаторы тревожности и депрессии, а также ознакомиться с квалифицированными рекомендациями в отношении данного заболевания (depreccii.net). Еще одно технологичное решение, которое мы развиваем, — это сайт и мобильное приложение о головокружении, или вертиго. Это очень распространенное явление, но, к сожалению, недостаточно диагностируется и лечится. В России люди, испытывающие синдром головокружения, могут обратиться к помощи сайта vertigo.ru и мобильного приложения ACARE Vertigo, чтобы получить доступ к информации и советам в отношении головокружения, в том числе советам по питанию и физическим упражнениям для минимизации головокружения.

— Какие диджитал-проекты развивает компания для врачей? На чем сделан основной акцент?

— В 2017 г. мы запустили специализированный интернет-ресурс gastrosite.ru для врачей — терапевтов, гастроэнтерологов и фармацевтических работников. Он объединяет актуальную медицинскую информацию об алгоритмах диагностики и терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также новости науки и расписания конференций. Кроме того, портал включает блок личностного развития, который станет полезным дополнением не только в профессиональной деятельности, но и персонально в жизни медицинских специалистов. Этот ресурс дополняет целую экосистему наших сайтов: срк.рф, duspatalin.ru, duphalac. ru, procreon.ru, где собраны важные материалы о здоровье в части гастроэнтерологии.

Цена инноваций

— Как вы принимаете решение о выводе новых продуктов?

— Мы изучаем каждый рынок и используем локальные инсайты, чтобы лучше отвечать потребностям людей, врачей и фармацевтов. Фармацевтический бизнес Abbott сильно отличается от других международных или российских компаний. Компания выбирает лучшие технологии и научные подходы, новые способы применения существующих ЛП, новые способы доставки, новые комбинации дозировок, новые показания или технологические решения, которые улучшают соблюдение условий приема лекарств пациентом, а затем применяет к существующим непатентованным препаратам и таким образом существенно дифференцирует их. Мы четко следим за тем, чтобы инновации были доступны всем, в том числе в отношении цены.

— Что вы считаете главными достижениями 2017 г.?

— Если говорить о наших продуктах, то, проводя опросы среди женщин, мам, фармацевтов и врачей, мы заметили потребность в нежидкой форме препарата лактулозы, которую дети принимали бы с удовольствием. На основе этого инсайта мы переработали препарат в форму жевательных мишек, сделав удобным применение препарата детьми. Еще один из наших топовых препаратов в мире является формой синтезированного прогестерона. Препарат используется женщинами при угрозе невынашивания беременности или нарушения менструального цикла. Новые клинические исследования подтвердили эффективность применения препарата женщинами при ЭКО, и мы уже получили разрешение на данное медицинское показание в России. Это новое назначение очень важно, так как позволит женщинам принимать дидрогестерон в форме таблеток.

— Какие цели ставит перед собой компания на ближайшую перспективу?

— В 2017 г. Abbott приобрел компанию St.Jude Medical — признанного новатора и лидера в области кардиологии. Теперь в нашем портфеле есть все необходимое для помощи пациентам с сердечными патологиями. Сейчас компания работает над новыми прорывными решениями следующего поколения, включая цифровые технологии, которые помогут обеспечить лучший уход и сервис для пациентов. C приобретением Alere Abbott становится международным лидером в области экспресс-тестов — самом быстрорастущем сегменте in vitro-диагностики. Мы также расширили географическое покрытие, чтобы удовлетворять растущий спрос на средства быстрой диагностики. Для людей с диабетом Abbott разработал революционную технологию для мониторинга уровня глюкозы с помощью сенсора, без прокола пальца. И мы намерены продолжать развивать потенциал областей, способных привести к наибольшим и долгосрочным переменам в здравоохранении.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»