Белорусские ученые работают над технологией адресной доставки лекарств в организм человека

Белорусские ученые разрабатывают наночастицы для адресной доставки лекарств в организм человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Михаил Никифоров во время работы секции «Современные биотехнологии» II Съезда ученых Беларуси. По его словам, наука возлагает большие надежды на биотехнологии не только в части создания новых лекарственных препаратов, но и в их доставке в организм человека в требуемом направлении.

«Лечение многих болезней сопрягается с побочными эффектами. Лечащая субстанция в организме на что-то действует положительно, в нужном направлении, к примеру, на раковые клетки, но она действует и на другие клетки. Наши биофизики, биохимики разрабатывают такие вещества, которые облегчают адресную доставку лекарственных веществ именно в нужные клетки, не затрагивая другие. Это имеет огромную значимость, мы в тренде мировых направлений», — рассказал Михаил Никифоров. Новая разработка перед широким применением пройдет классический путь доклинических испытаний по аналогии с лекарственными средствами.

«Фармацевтический вестник»