Анализ аптечного сегмента рынка от компании AlphaRM. III кв. 2017. Интерактивная аналитика

Приступим к счету? Глядя на поквартальную динамику 2017 года, можно отметить небольшой рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении по сравнению с аналогичными периодами 2016 г. Если такая тенденция сохранится, то IV квартал обещает быть результативным. Вот только некоторое отличие 2017 г. в соотношении продаж I—III кварталов не дает разогнаться в столь оптимистичном прогнозе. Ведь обычно III квартал в аптечном сегменте бывает результативнее и I, и II, а в 2017 г. эта тенденция не соблюдается.
Представляем анализ аптечного сегмента рынка по итогам III квартала 2017 – приложение к статье «Поле чудес», опубликованной в «ФВ» №37 за 2017 г.
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