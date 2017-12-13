Анализ аптечного сегмента рынка от компании AlphaRM. III кв. 2017. Интерактивная аналитика

Приступим к счету? Глядя на поквартальную динамику 2017 года, можно отметить небольшой рост как в натуральном, так и в стоимостном выражении по сравнению с аналогичными периодами 2016 г. Если такая тенденция сохранится, то IV квартал обещает быть результативным. Вот только некоторое отличие 2017 г. в соотношении продаж I—III кварталов не дает разогнаться в столь оптимистичном прогнозе. Ведь обычно III квартал в аптечном сегменте бывает результативнее и I, и II, а в 2017 г. эта тенденция не соблюдается.

Представляем анализ аптечного сегмента рынка по итогам III квартала 2017 – приложение к статье «Поле чудес», опубликованной в «ФВ» №37 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 20 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»