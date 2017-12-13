Игорь Жибаровский и Темур Шакая, возможно, не голосовали за свой выход из совета директоров «36,6»

ПАО «Аптечная сеть «36,6» созывает внеочередное собрание акционеров, оно назначено на 12 февраля 2018 г. В повестке дня шесть вопросов, четыре из которых посвящены реорганизации совета директоров. Об этом говорится в официальных документах компании.

Во-первых, акционерам предложено проголосовать за досрочное прекращение полномочий совета директоров. Во-вторых, им надо будет решить вопрос о сокращении директоров с 11 до 7 человек. В-третьих, владельцы акций должны будут утвердить новый состав совета. В нем нет четырех фамилий, которые есть в текущем составе. Речь идет об Игоре Жибаровском, Темуре Шакая, Аркадии Зятковском и Марине Миклиной. При этом в списке по-прежнему фигурируют Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили.

Интересно, что внеочередное собрание созывается по инициативе совета директоров, решение об этом было принято на его заседании 8 декабря. При этом присутствовало всего девять членов совета из 11, восемь из них проголосовали за представленную повестку общего собрания, один – против. Возможно, что двое отсутствующих были как раз Игорь Жибаровский и Темур Шакая. И, следовательно, они, предположительно, могли и не голосовать за предложение об их выходе из совета директоров.

Впрочем, может случиться и так, что господа Жибаровский и Шакая останутся в совете директоров, если акционеры проголосуют против.

На сегодняшний день крупными акционерами являются Palesora Ltd с 45,02% акций, считается, что именно через эту компанию партнеры Кинцурашвили, Жибаровский, Шакая и Саганелидзе владеют «36,6», второй крупный акционер американский Alliance Boots Holding с 15%, наконец, третий – Douflero Holdings Limited с 13,76%. За этой компанией стоит концерн «Россиум» Романа Авдеева. До недавнего времени компанией владел фонд Baring Vostok, однако в отчете «Россиума» по РСБУ за 3 квартал 2017 г. говорится, что 100% долей теперь владеет компания Авдеева.

На фото: Игорь Жибаровский (слева) и Темур Шакая.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»