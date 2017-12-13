Минздрав разъясняет процедуру определения начальной минимальной цены контракта на закупку лекарств Игорь Жибаровский и Темур Шакая, возможно, не голосовали за свой выход из совета директоров «36,6» » «Об утверждении Порядка обеспечения контроля выполнения организациями, реализующими в 2017-2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных…» Приказ Минпромторга России № 3911 от 14.11.2017 г. «Об утверждении Порядка обеспечения контроля выполнения организациями, реализующими в 2017-2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», мероприятий, предусмотренных графиком реализации комплексного проекта»(Зарегистрирован 11.12.2017 № 49190) «Фармацевтический вестник»