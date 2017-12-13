Минздрав разъясняет процедуру определения начальной минимальной цены контракта на закупку лекарств

Минздрав России дал разъяснения по процедуре определения начальной минимальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при закупках лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных ведомственным приказом №871н от 26.10.2017 г. Приказ устанавливает алгоритм действий при расчете ‎и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

В письме Минздрава, в частности, сообщается, что в случае, если на участие в закупке не подано ни одной заявки, заказчиком может быть проведена повторная подготовка к электронному аукциону в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и установленным Порядком расчета НМЦК.

При этом важно, что заказчикам рекомендуется провести анализ причин отсутствия заявок, в том числе в целях своевременного информирования ФАС России и его территориальных органов о возможных картельных сговорах.

В целях недопущения двойного учета НДС и оптовой надбавки при расчете цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата, подчеркивается в письме, необходимо учитывать тот факт, что цены в ранее заключенных контрактах и цены, предлагаемые производителями (поставщиками) лекарственных препаратов, могут содержать в себе НДС и оптовую надбавку, а цены госреестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, и референтные цены их не содержат.

«Одновременно обращаем внимание, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом, а имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения приказа №871н», – указано в письме.

«Фармацевтический вестник»