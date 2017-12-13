Росздравнадзор приостанавливает реализацию ряда серий фармсубстанции «Толперизона гидрохлорид» китайского производства

Росздравнадзор на основании предоставленных CFDA (The China Food and Drug Administration) сведений об истечении 31.12.2015 у компании «Куншанский Исследовательский институт фармацевтического и химического производства Ко, Лтд», КНР, срока действия Лицензии № Su 20110243 на производство лекарственных средств и истечении 20.09.2015 срока действия Разрещения № Н32026552 на производство фармацевтической субстанции «Толперизона гидрохлорид» информирует о приостановлении реализации на территории РФ фармацевтической субстанции «Толперизона гидрохлорид» серий 20151011, 20151012, 20151013, 20151014, 20151015, 20160616, 20160617, 20160618, 20160619, 20160620, 20160701, 20160702, на упаковках которой указан производитель «Куншанский Исследовательский институт фармацевтического и химического производства Ко, Лтд», КНР, а также лекарственных препаратов, произведенных из данных серий фармацевтической субстанции. Соответствующее письмо 7 декабря надзорное ведомство направило субъектам обращения лекарственных средств и медицинским организациям. Им предлагается провести проверку наличия указанных серий фармацевтической субстанции и лекарственных препаратов, произведенных из них.

О результатах надлежит информировать территориальные органы Росздравнадзора, которым поручено обеспечить контроль за выявлением и изъятием из обращения указанных серий фармсубстанции и лекарственных препаратов, произведенных из них.

«Фармацевтический вестник»