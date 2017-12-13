Пять врачей, в честь которых названы лекарства Росздравнадзор приостанавливает реализацию ряда серий фармсубстанции «Толперизона гидрохлорид» китайского производства » «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ…» Принят: Ноябрь 10, 2017 Приказ Минздрава России №908н от 10.11.2017 г. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)» (Зарегистрирован 07.12.2017 № 49172) «Фармацевтический вестник»