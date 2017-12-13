Пять врачей, в честь которых названы лекарства

Огромное количество лекарств получили названия в честь людей, которые их придумали. Некоторые из этих препаратов широко распространены во всем мире и применяются уже не один десяток лет. О других хорошо знают лишь специалисты. Но как бы то ни было, их изобретатели были знаковыми фигурами своего времени, достойными уважения и памяти потомков.

Жан-Гийом Огюст Люголь

Доктор Жан-Гийом Огюст Люголь (фр. Jean Guillaume Auguste Lugol, 1786—1851) почти всю жизнь проработал в парижском госпитале Сен-Луи. Пациенты чувствовали к Люголю искреннюю привязанность, а студенты восхищались его лекциями, терапевтическими инновациями, интеллектом и успехами в клинической практике. Для лечения кожных заболеваний, которым он уделял много внимания, Жан Люголь разработал свой знаменитый бактерицидный раствор на основе йода и калия йодида. И было это в 1829 г. С тех пор вот уже скоро 200 лет 1%-ный водный или глицериновый раствор йода, названный в честь знаменитого доктора, используют во всем мире для смазывания слизистой оболочки горла при ангине и других заболеваниях ротоглотки. И хотя сейчас это средство уже не столь популярно, как раньше, оно до сих пор применяется в медицине.

Карл Август Буров

Немецкий врач Карл Генрих Август Буров (1809—1874) специализировался в области хирургии и офтальмологии в медицинской клинике Кенигсберга. Ему приписывают проведение первых операций по коррекции косоглазия, разработку новых методов блефаропластики и хейлопластики. Некоторое время среди хирургов бытовал термин «треугольник Бурова», обозначавший вырезанный особым образом треугольник кожи и подкожного жира, который облегчал проведение операции. Поскольку в то время вопрос антисептиков стоял достаточно остро, К.А. Буров предложил пропись препарата на основе солей алюминия и ледяной уксусной кислоты для обработки кожи и слизистых оболочек. Жидкость Бурова обладала вяжущими и противомикробными свойствами и хорошо себя зарекомендовала при различных воспалительных патологиях, экземах, дерматитах. Современный рецепт данного препарата претерпел некоторые изменения, но до сих пор иногда используется пациентами для полосканий, примочек, спринцеваний при воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек.

Альдо Кастеллани

Альдо Кастеллани (A. Саstellani, 1874—1971) — выдающийся итальянский врач, бактериолог, эпидемиолог, специалист по тропическим болезням. Работая в странах Африки и Азии, сделал множество великих открытий: был первым ученым, установившим возбудителя сонной болезни; разработал целый ряд вакцин, в том числе и от холеры; определил причину развития фрамбезии — тропической бактериальной инфекции кожи, костей и суставов; и т.д. Свою знаменитую смесь антисептиков с характерным пурпурным цветом — краску Кастеллани, или фукорцин, — он придумал «мимоходом», живя на острове Цейлон в 1903—1915 гг. «Лечение тяжелого заболевания токело, сопровождающегося шелушением, очень затруднено, но замечено, что фуксиновая краска <…> дает лучшие результаты, несмотря на то, что лечение занимает многие месяцы», — писал он позже в мемуарах. Из довольно скудной оценки, данной самим Кастеллани этому препарату, можно предположить, что он не придавал лекарству особого значения. Для него, как для ученого, было гораздо важнее изучать причины возникновения заболевания, заниматься исследовательской работой. Тем не менее жидкость Кастеллани широко вошла в обиход и применялась для лечения определенных кожных заболеваний в течение столетия. Не утратила она своего значения и в наши дни.

Александр Вишневский

Сегодня имя выдающегося русского и советского хирурга Александра Васильевича Вишневского (1874—1948), который вошел в историю медицины как крупнейший клиницист, создатель новаторской научной школы, носят Институт хирургии Академии медицинских наук России и Центральный военный клинический госпиталь Минобороны РФ. А в период расцвета своей карьеры, в 1927 г., он придумал уникальный многокомпонентный препарат, который получил название «Линимент бальзамический по Вишневскому», чаще именуемый мазью Вишневского. В то время еще не было антибиотиков, и хирурги наряду с фармацевтами вели поиск новых лекарственных средств, позволяющих минимизировать гнойные осложнения у послеоперационных больных. Состав из доступных и, что немаловажно, дешевых компонентов (ксероформа, березового дегтя и касторового масла), предложенный А.В. Вишневским, был весьма кстати. И хотя никаких клинических испытаний линимента не проводилось, в 30—40-х гг., и особенно в период Великой Отечественной войны, мазь Вишневского активно использовали в хирургии для заживления ожогов, обморожений, пролежней, трофических язв. В 1942 г. за создание этого препарата, а также за внедрение новокаиновых блокад А.В. Вишневский получил Сталинскую премию II степени. Впоследствии было выявлено немало недостатков линимента, поэтому сегодня он используется врачами с большой осторожностью.

Владимир Зеленин

Владимир Филиппович Зеленин (1881—1968) всю свою жизнь посвятил врачебной, научной и педагогической деятельности. Его заслуги перечислять можно долго: ученый-терапевт и врач-кардиолог, действительный член АМН СССР, основатель и директор Клинического института функциональной диагностики и экспериментальной терапии Главнауки при МГУ (впоследствии — Медико-биологический институт), директор госпитальной клиники лечебного факультета 2-го ММИ, директор Института терапии АМН СССР. Первым в России он разработал электрокардиографический метод диагностики болезней сердца и способствовал его широкому внедрению в практику. Написал множество научных работ и монографий, посвященных болезням сердца. По воспоминаниям современников, одной из самых ярких особенностей Зеленина как врача было удивительное умение успокоить больного, внушить ему веру в свои силы. Он часто задумывался о психосоматических аспектах болезней, неврозах сердца, вегетативных нарушениях. И для нормализации таких болезненных состояний предлагал разные вариации лекарственных средств на основе растительных компонентов (валерианы, мяты перечной, боярышника, горицвета, ландыша майского) и брома. Один из рецептов микстуры, содержащей валериану, ландыш, белладонну и ментол, под именем профессора «ушел в народ», хотя сам ученый никак не выделял его и не претендовал на авторство. Многие годы капли Зеленина были излюбленным средством для пациентов, страдающих сердечными расстройствами. И хотя это средство сегодня теряется в море других, более современных лекарств, оно все еще в чести у населения.

Юлия Пескова

«Фармацевтический вестник»