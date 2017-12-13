Особенности регионального спроса и продвижения ЛС Пять врачей, в честь которых названы лекарства » Продуманные схемы взаимодействия с производителями позволяют аптекам в разы увеличивать прибыль Прямые контракты и маркетинговые договоры при всей своей эффективности все же остаются прерогативой крупных аптечных сетей. Но это вовсе не значит, что у средних и небольших сетей, а также одиночных аптек не остается возможностей напрямую сотрудничать с производителями. Более того, грамотно выстроенные модели взаимодействия позволяют существенно увеличивать прибыль. Подробности прозвучали в ходе секции «Фармацевтического вестника», которая состоялась в рамках Международного медико-фармацевтического форума на выставке «Аптека-2017». «Фармацевтический вестник»