Лекарства с критичными сроками годности на 9 млн рублей из Севастополя передадут в другие регионы

В городской инфекционной больнице Севастополя нашли антиретровирусные препараты с ограниченными (критичными) сроками годности общей стоимостью свыше 9,3 млн рублей. ЛПУ явно не успеет использовать их по назначению в столь короткий период, значит, медикаменты будут списаны. Причем больница не первый раз грешит такой расточительностью. В прошлом году она уже отправила на свалку аналогичные лекарственные средства на сумму без малого 3 млн рублей.

Как сообщает севастопольская онлайн-газета «Примечания.ру», Росздравнадзор РФ направил письмо в Департамент здравоохранения Севастополя с требованием «провести организационные мероприятия для передачи антиретровирусных лекарственных препаратов в другие субъекты Российской Федерации», а также дать объяснения о сложившейся ситуации.

Остается добавить, что в эти дни в Департаменте здравоохранения Севастополя проходит выездная внеплановая проверка Росздравнадзора РФ. Среди задач, стоящих перед специалистами центрального аппарата, – проверить факты, изложенные в информации территориального органа (он проводил свою проверку в ноябре этого года), в обращении работников ГУП «Севастопольская аптечная сеть» и многочисленных публикациях в прессе. Как говорится в приказе руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко, предметом проверки, которая должна завершиться не позднее 29 декабря, является проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»