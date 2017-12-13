Утвержден порядок лицензирования субъектами РФ деятельности по обороту наркотических средств Лекарства с критичными сроками годности на 9 млн рублей из Севастополя передадут в другие регионы » Законопроект, расширяющий полномочия Росздравнадзора, внесен в Госдуму Правительство внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»». Документом предлагается разрешить Росздравнадзору применять контрольные закупки при государственном контроле в сферах охраны здоровья граждан и обращения лекарственных средств. Предусматривается проведение контрольных закупок при проверке: — соблюдения медицинской организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг; — соблюдения запрета на реализацию фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий; — соблюдения правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и соблюдения запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств для медицинского применения. 7 декабря на заседании правительства, где рассматривался этот законопроект, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: «Такая система неплохо себя зарекомендовала в розничной торговле, она там существует с незапамятных времен, еще с советского периода. Считаю, что в сфере здравоохранения она также может быть достаточно эффективной и уберечь людей от различного рода фальсификаций и злоупотреблений». «Фармацевтический вестник»