Утвержден порядок лицензирования субъектами РФ деятельности по обороту наркотических средств

7 декабря Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России №908н от 10.11.2017 г., которым утверждается Административный регламент по предоставлению органами исполнительной власти субъектов РФ государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти).

Лицензированию в рамках предоставления государственной услуги (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, предоставляющих заявление о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами госвласти субъектов РФ лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов госвласти субъектов РФ с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация) подлежит деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти.

«Фармацевтический вестник»