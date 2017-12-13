Аптеки могут работать без касс до 1 июля 2019 г.

Право работать без касс до 1 июля 2019 г. получили юридические лица и индивидуальные предприниматели — пользователи специальных налоговых режимов.

Соответствующий Федеральный закон № 339-ФЗ от 27.11.2017 «О внесении изменения в ст. 284.4 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как пишет «Российская газета», не использовать кассы могут плательщики ЕНВД, занятые оказанием отдельных услуг (бытовые, ветеринарные, ремонт, техобслуживание и мойка автомобилей, автостоянки, грузои пассажироперевозки и пр.). Среди ИП на патентной системе отсрочку получили аптеки, медицинские учреждения, парикмахерские, косметологические кабинеты, химчистки, пекарни, кондитерские, различные мастерские по ремонту, перевозчики грузов.

Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе не применять ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).

Реформа закона о применении кассовой техники запущена с 2016 г. При расчетах с покупателями предписано использовать кассы, которые передают электронные чеки в налоговую инспекцию через оператора фискальных данных. С 1 июля 2017 г. на новые кассы перешли компании на общей и упрощенной системе налогообложения. С 1 июля 2018 г. к ним должны присоединиться бизнесмены на ЕНВД и патенте, а также поставщики услуги.

«Фармацевтический вестник»