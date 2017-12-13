Правительство выделило 445 млн рублей на льготные лекарства и медизделия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительно 445,2 млн рублей из федерального бюджета на закупки льготных лекарств и медизделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в 2017 году.

«В III квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 101,426 тысячи человек и составило 3 692,264 тысячи человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 445,23 млн рублей (до 34,271 млрд рублей). Подписанным распоряжением внесены соответствующие изменения в распоряжение №2771-р», – говорится в сообщении на сайте Правительства России.

В августе 2017 года правительство выделило 1,5 млрд рублей, а затем 720 млн рублей на закупки льготных лекарств и медизделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов в 2017 году.

Согласно данным опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ), 72% льготников вынуждены покупать лекарственные препараты за свои деньги из-за отсутствия их в аптеках. Таким образом, как отмечают эксперты ОНФ, отчет правительства об обеспеченности льготников лекарствами и оценка ситуации пациентами «заметно разнятся», а поручение Путина о принятии исчерпывающих мер по льготному обеспечению граждан лекарствами так и не было выполнено.

В сентябре прошлого года эксперты фонда «Здоровье» заявили о том, что перечни льготных лекарств в подавляющем большинстве российских регионов (79 из 85) не соответствуют установленному правительством перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), из-за чего эти регионы испытывают проблемы с обеспечением льготников лекарствами.

Источник: Правительство России

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