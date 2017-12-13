Марат Хубиев назначен министром здравоохранения КБР

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков назначил нового министра здравоохранения – им стал Марат Хубиев, ранее занимавший должность главврача Клинической больницы №1 города Нальчика. Об этом сообщается на сайте главы КБР.

О причинах увольнения прежнего министра здравоохранения – Светланы Расторгуевой, назначенной на эту должность в октябре 2016 года, – не сообщается.

Ранее председатель правительства КБР Алий Мусуков заявил, что онкологический центр в Нальчике не будет достроен, так как его проект не соответствует современным требованиям.

Марат Хубиев родился в 1974 году. Окончил медицинский факультет КБГУ им. Бербекова, клиническую ординатуру и аспирантуру. С 2002 года работал хирургом экстренной службы, а в 2009 году был назначен заведующим хирургическим отделением ГКБ №1 города Нальчика. С 2014 года назначен главврачом данного медучреждения. Кандидат медицинских наук.

Источник: Сайт главы КБР

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