«Швабе» локализует производство ИВЛ Fabian

Входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» в третьем квартале 2018 года начнет серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных и детей раннего возраста, сообщила компания. Локализовать аппарат серии Fabian от швейцарской Acutronic Medical Systems планируется на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ).

«Швабе» завершил технические испытания опытных образцов аппарата. Изделие планируется сертифицировать в 2018 году. До конца следующего года будет выпущено 20 единиц техники, она будет поставляться во все регионы России.

Замгендиректора «Швабе» Иван Ожгихин называет ЗОМЗ одной из площадок, где может быть локализован выпуск аппарата. В перспективе не исключено расширение продуктовой линейки, приводятся в сообщении его слова.

Аппарат рассчитан на новорожденных с критическим весом от 500 грамм и детей раннего возраста до 30 кг.

Также «Швабе» начнет в 2018 году серийное производство модернизированных измерителей глюкозы. Опытные образцы будут выпущены в первом полугодии 2018 года.

«Швабе» разрабатывает и производит оптические и лазерные системы и комплексы, современные оптические материалы и технологии, медицинскую технику и другое. Номенклатура выпускаемой на предприятиях продукции превышает 6,5 тысячи единиц. «Швабе» объединяет шесть промышленных площадок. Интервью с Иваном Ожгихиным читайте здесь.

Источник: Швабе

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