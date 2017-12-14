«Герофарм» стал первым российским фармпроизводителем, заключившим СПИК

Сегодня, 13 декабря, в Минпромторге подписан третий специальный инвестиционный контракт (СПИК) в фармотрасли. Документ подписан между Российской Федерацией, г. Санкт-Петербургом и фармацевтической компанией «Герофарм», он предусматривает создание на территории Российской Федерации полного цикла производства жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе препаратов инсулина и его аналогов, сообщают в компании.

В рамках реализации инвестиционного проекта компания инвестирует более 3,3 млрд рублей, в том числе около 1,5 млрд на период заключения СПИК, в строительство современного производственного комплекса в г. Пушкин, Санкт-Петербург. По условиям соглашения компания создаст 100 высокотехнологичных рабочих мест.

«Реализация инвестиционного проекта «Герофарм» — важный этап в обеспечении лекарственной безопасности Российской Федерации, — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, — Производственные мощности нового завода — более 1 000 кг субстанции инсулинов в год – позволят обеспечить 100% потребности населения страны в препаратах инсулина, а также расширят экспортные возможности компании».

«СПИК — это эффективный инструмент, призванный мотивировать бизнес на создание новых производственных мощностей на территории России. Его внедрение будет способствовать увеличению глубины локализации производств на территории РФ», — считает генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов.

Ранее, в конце октября 2017 г., Минпромторг подписал первые специальные инвестиционные контракты (СПИК) с российскими подразделениями AstraZeneca и Sanofi.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»