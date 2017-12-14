Госзаказчики не могут заблокировать покупку дженериков препаратов под патентной защитой

Московские чиновники прокомментировали закупку дженерика препарата, защищенного патентом. Как заявил директор Центра клинических исследований и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы Константин Кокушкин, препарат закупался в соответствии с нормами ФЗ №44 «О контрактной системе».

В конце ноября Агентство по закупкам Департамента здравоохранения города Москвы заключило контракт на поставку лекарства дженерика дазатиниба, который на сегодняшний день защищен патентом. Оригинальный производитель – компания Bristol-Myers Squibb (BMS). По словам начальника отдела правового обеспечения Агентства по закупкам Департамента здравоохранения Игоря Шевченко BMS не обращалась в департамент в связи с этой ситуацией.

«Препарат зарегистрирован на территории РФ, действия заказчика полностью соответствуют ФЗ №44. Нам прекрасно известна эта ситуация с компанией, которая выпустила не один подобный препарат. Сейчас проходит выяснение отношений между производителями оригинальных препаратов и дженериков во всех необходимых инстанциях. Если один из участников конфликта законным путем докажет свою правоту, заказчик предпримет все необходимые меры», – пообещал Константин Кокушкин.

Он добавил, что нормы ФЗ №44 не предусматривают обязательное предоставление патента или свидетельства о том, что его нет. Московские власти не могут менять требования федерального законодательства.

Как сообщал «ФВ», сразу в нескольких регионах дженерики компании «Натива» обошли на торгах оригинальные препараты. Оба препарата, а речь идет о сунитинибе компании Pfizer и дазатинибе Bristol-Myers Squibb (BMS), находятся под патентной защитой. Представители Большой фармы вот уже два года пытаются остановить регистрацию цены воспроизведенных копий их защищенных патентом лекарств. До сих пор и представители правительства, и суды говорили о том, что регистрация цены – это не нарушение интеллектуальных прав, так как препараты не введены в гражданский оборот.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»