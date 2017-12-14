Аналитики определили наиболее вероятные компании для поглощения в 2018 г.

Уходящий 2017 г. выдался не таким богатым на сделки по слияниям/поглощениям в биофармацевтической отрасли, как прошлый и позапрошлый годы. Многие обозреватели и инвесторы пристально следят за планами Конгресса в области налоговой реформы. Об этом пишет исследовательская компания Zacks Investment Research.

Эксперты ожидают потенциального снижения ставки корпоративного налога с 35% до 20%. Кроме того, компаниям может быть позволено репатриировать в США зарубежную прибыль по единой ставке 10%. Если налоговая реформа пройдет, у многих более или менее крупных компаний появятся хорошие деньги. Поэтому эксперты ожидают всплеск активности в сфере слияний/поглощений (M&A).

Хотя консерваторы из Конгресса и заявляют, что благодаря налоговой реформе фармкомпании будут создавать новые рабочие места, наиболее вероятно, что они будут покупать другие компании, скорее всего биотехнологические, что, в свою очередь, приведет к сокращениям рабочих мест. При этом сделки M&A позволяют покупателям расширять свои продуктовые портфели и увеличивать капитализацию. Эксперты Zacks полагают, что четыре компании могут стать потенциальными мишенями.

«Фармацевтический вестник»