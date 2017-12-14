Вероника Скворцова: основной объем лекарств должен быть промаркирован в 2018 году

Внедрение в России маркировки всех лекарств дороже 100 рублей планируется завершить уже в следующем году, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Сейчас это обсуждается, и основной объем должен быть промаркирован в 2018 году. Возможно, последний самый сегмент, низкостоимостной, менее 50 рублей за упаковку — он будет введен в первом полугодии, первом квартале 2019 года», — цитирует «Интерфакс» главу Минздрава.

Она рассказала, что на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во главе с премьером Дмитрием Медведевым был одобрен приоритетный проект по маркировке лекарств. Министр напомнила, что в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, который обеспечивает работу новой системы, а фармпроизводители начинают внедрять новые маркировочные линии.

По словам Скворцовой, введение новой системы в 2018 году будет проводиться поэтапно: вначале промаркируют самые дорогие препараты, а затем — более дешевые (дороже 500 рублей, дороже 100 рублей, ниже 100 рублей, ниже 50 рублей). Самые дешевые лекарства получат метку в начале 2019 года.

Проект реализуется совместно с Минпромторгом и Федеральной налоговой службой, отметила министр.

«Фармацевтический вестник»