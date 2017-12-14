Денис Мантуров: на днях будет решено, с какой даты стартует обязательная маркировка лекарств

Компания, входящая в «Ростех», станет единым оператором по электронной маркировке товаров, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Необходимо сформировать дорожную карту, которая обеспечит внедрение системы маркировки к 2024 году по номенклатуре промышленной продукции. Определен единый оператор – это компания, входящая в «Ростех». Это государственно-частное партнерство будет, чтобы не накладывать дополнительное бремя на бюджет России и в то же время чтобы иметь эффективную систему», – цитирует ТАСС главу Минпромторга.

Денис Мантуров отметил, что в следующем году стоит задача расширить перечень маркируемых товаров.

«Это касается и верхней одежды, курток, блузок, туалетной воды, фотокамер и колесных дисков. Что касается лекарственных средств, буквально на днях будет принято решение, с какой даты стартует обязательное условие маркировки, с середины следующего года, либо с 1 января 2019 года», – пояснил министр.

Эксперимент по маркировке лекарств должен завершиться 31 декабря 2017 г. До 1 февраля 2018 г. ответственные федеральные органы должны провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующий доклад в правительство.

Проект закона об обязательной маркировке лекарств принят Госдумой в первом чтении. В нем говорится о всеобщем внедрении маркировки с 1 января 2018 г., к 1 января 2019 г. система должна заработать в полном объеме.

«Фармацевтический вестник»