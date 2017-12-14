Sanofi планирует в течение полутора лет направить в регуляторные органы 9 заявок

Руководство французской фармацевтической компании Sanofi в ходе встречи с аналитиками объявила о намерении в течение полутора направить в регуляторные органы девять заявок на регистрацию лекарственных препаратов, сообщает FirstWord Pharma. Кроме того, планируется начало, по меньшей мере, 10 клинических исследований III стадии в течение ближайшего года.

В частности, в течение 12 месяцев планируется направить заявки на регистрацию экспериментальных противоопухолевых препаратов cemiplimab и isatuximab, средства для лечения сахарного диабета 1 типа sotagliflozin и препарата для лечения неконтролируемой персистирующей бронхиальной астмы dupilumab.

Кроме того, в Sanofi намерены приступить к клиническим исследованиям препарата dupilumab для применения при ХОБЛ и эозинофильном эзофагите, противодиабетического средства efpeglenatide, препарата Lemtrada (alemtuzumab) для лечения первично-прогрессирующего рассеянного склероза, а также cemiplimab в качестве терапии первой линии немелкоклеточного рака легкого.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»