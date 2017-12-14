AbbVie объявила о положительных результатах клинических исследований рисанкизумаба

Глобальная биофармацевтическая компания AbbVie объявила о положительных результатах в трех основных клинических исследованиях фазы III, посвященных оценке рисанкизумаба — экспериментального ингибитора интерлейкина-23 (IL-23), — который сравнивался с устекинумабом и адалимумабом в качестве препарата для лечения пациентов с умеренной или тяжелой хронической формой бляшечного псориаза, говорится в пресс-релизе.

Результаты показали, что после 16 недель терапии рисанкизумабом (150 мг) отмечалось достижение комбинированных первичных конечных точек: улучшение по крайней мере до 90% показателя «индекс площади и тяжести псориаза» (Psoriasis Area and Severity Index, PASI 90) и значимая эффективность с высокой частотой ответа «чистая или почти чистая кожа» (sPGA 0/1) во всех трех исследованиях при сравнении с плацебо или адалимумабом (в зависимости от дизайна исследования). В данный момент рисанкизумаб не одобрен регуляторными органами для медицинского применения, а установление безопасности и эффективности препарата является предметом исследований.

«Столь положительные результаты исследований рисанкизумаба вселяют в нас надежду. Особенный оптимизм внушает количество пациентов, достигших высоких показателей очищения кожи от высыпаний в этих трех прямых сравнительных клинических исследованиях. Рисанкизумаб потенциально способен стать значимым новым вариантом терапии для людей с псориазом, — заявил доктор медицины Майкл Северино, исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам и главный директор по науке AbbVie. — Компания AbbVie ставит своей целью разработку новых методов лечения пациентов с иммуноопосредованными заболеваниями. Мы опираемся на два десятилетия опыта, накопленного в роли одного из лидеров в области иммунологии, при разработке целого ряда инновационных препаратов, направленных на закрытие неудовлетворенных медицинских потребностей».

Рисанкизумаб разрабатывается в рамках сотрудничества с компанией Boehringer Ingelheim, при этом компания AbbVie возглавляет будущие разработки и продвижение рисанкизумаба на рынках по всему миру.

«Фармацевтический вестник»